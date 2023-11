Bus fuori strada, Fal annuncia 'un'inchiesta interna'

Le Ferrovie Appulo Lucane hanno "immediatamente avviato un'inchiesta amministrativa interna per chiarire la dinamica dei fatti" avvenuti ieri, fra Matera e Montescaglioso (Matera), dove un autobus dell'azienda carico di studenti è uscito di strada, causando numerosi feriti fra i passeggeri.

In una nota, l'azienda ha garantito "massima trasparenza e totale collaborazione per accertare le cause dell'incidente" e ha espresso "vicinanza" ed augurato "pronta guarigione alle persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave".

L'azienda, infine, ha ringraziato i soccorritori e i rappresentati delle istituzioni "per la sensibilità dimostrata".





