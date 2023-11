A Barletta incontro su sicurezza lavoro, 'ampliare competenze'

Sviluppare una sensibilità investigativa utile a comprendere cosa è accaduto in un luogo di lavoro in cui è avvenuto un incidente; prestare attenzione ai dettagli relativi allo stato dei luoghi per evitare che manomissioni, sostituzioni o cambiamenti li possano alterare.

Sono le esigenze emerse oggi nel corso della riunione degli operatori del polo di tutela penale del lavoro della Procura di Trani, che si è svolta questa mattina nel castello di Barletta.

La discussione ha riguardato le tecniche di indagine e la responsabilità degli enti che intervengono nei casi di infortunio sul lavoro. All'incontro hanno partecipato rappresentanti di Inps, Inail, Ispettorato territoriale del lavoro, Spesal, militari del Nil dei carabinieri, della guardia di finanza, della Procura e, per la prima volta, delle polizie locali.

"Se ci limitiamo a ricevere ciò che ognuno porta in base alla propria stretta competenza il rischio è avere a disposizione informazioni parziali", ha detto il procuratore capo di Trani, Renato Nitti. "Oggi abbiamo parlato della molitura - ha proseguito - evidenziando che in questa fase di lavorazione delle olive c'è un numero più alto del solito di presenze nei frantoi e non ci si può permettere, per esempio, che un macchinario funzioni male o si fermi. Bene, se qualcosa accade e interviene il funzionario dello Spesal e rileva qualcosa che non è di sua stretta competenza, come una formazione farlocca del personale o la scorretta manutenzione di un impianto, è bene che abbia gli strumenti per catalogarla e fornirla per esempio a chi si occuperà per competenza".

Nel corso della riunione è stato rinnovato l'impegno al contrasto dei fenomeni criminali che colpiscono il settore oleario e, più in generale, agricolo.



