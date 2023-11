Tangenti: appalti pilotati a Bari e Foggia, arresti

Tre persone sono state arrestate, sei sono state sospese dall'esercizio di uffici pubblici e ad altre due è stato imposto il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione al termine di un'indagine della Procura di Bari nella quale si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra settembre 2019 e febbraio 2021 e riguadano le province di Bari e Foggia. La Guardia di Finanza sta procedendo al sequestro di beni per 100mila euro.

Le indagini - a quanto viene riferito - avrebbero consentito di svelare un "collaudato meccanismo di addomesticamento e manipolazione di procedure di gara relative a lavori eseguiti nella Città metropolitana di Bari e in diversi Comuni del Foggiano", grazie alla compiacenza di alcuni pubblici ufficiali, "da cui si rileverebbe un quadro inquietante di collusione e mercificazioni seriali della funzione pubblica".



