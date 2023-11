Festival Cultura Paralimpica, il 14/11 Mattarella a Taranto

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente il 14 novembre a Taranto all'inaugurazione della quarta edizione del Festival della Cultura Paralimpica, manifestazione ideata e promossa dal Comitato Italiano Paralimpico che si svolgerà fino al 17 novembre presso l'Arsenale Militare Marittimo e in altri luoghi della città di Taranto. I dettagli sono stati illustrati oggi in una conferenza stampa a Taranto. "La presenza del presidente Mattarella - ha commentato il presidente del Cip, Luca Pancalli, in collegamento durante la presentazione dell'iniziativa nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città - è per noi motivo di grande orgoglio. In questi quattro anni è stato un attento osservatore e sostenitore della nostra piccola famiglia, la sua presenza nobilita il Festival e la città di Taranto".

Pancalli ha poi affermato che "l'obiettivo della manifestazione è investire nel capitale umano del nostro paese e contagiare virtuosamente i territori che ospitano l'evento per un'Italia che, grazie al paralimpismo, sia sempre più unita".





