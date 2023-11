Ex Ilva: sindacati a Mattarella, 'è emergenza, urge intervento'

I segretari generali di Fim, Fiom e Uilm Roberto Benaglia, Michele De Palma e Rocco Palombella, hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella manifestando "grande preoccupazione per la condizione drammatica dei lavoratori dell'ex Ilva". I leader metalmeccanici ritengono "fondamentale e urgente l'intervento del Capo dello Stato, garante della Repubblica fondata sul lavoro e sensibile ai temi della sicurezza, per affrontare questa emergenza al fine di trovare soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente, del lavoro e dell'industria del nostro Paese".



