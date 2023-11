Bari, Politecnico si espande nella ex caserma Magrone

Sarà firmato domani a Roma, nella sede dell'Agenzia del demanio, il protocollo di intesa che permetterà di riqualificare a trasformare l'ex caserma Magrone di Bari per mettere a disposizione del Politecnico del capoluogo pugliese nuove aule e laboratori. Una parte degli spazi sarà destinata inoltre alla creazione di residenze e alloggi per gli studenti universitari. Il documento sarà siglato alle 11 da Agenzia del demanio, Regione Puglia, Comune di Bari, Politecnico di Bari e Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia (Adisu). Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un parco aperto alla città, con aree verdi e strutture per la ricreazione e la socializzazione. Il Poliba spiega in una nota che "gli interventi sulla ex caserma Magrone si inseriscono in un ampio piano di rigenerazione urbana attraverso un programma di rifunzionalizzazione di beni immobili dello Stato poco o del tutto inutilizzati". "Si calcola - aggiunge - che dopo le riqualificazioni previste dell'area verde del parco della Giustizia, della ex caserma Magrone e dell'ex ospedale Bonomo, la città di Bari potrà disporre di oltre 20 ettari di verde che costituiranno una importante connessione ecologica". Alla firma parteciperà la ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Fra gli altri ci saranno Alessandra dal Verme, direttore dell'Agenzia del demanio,; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Antonio Decaro, sindaco di Bari; Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari.



