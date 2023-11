Petruzzelli, Family Concert con sinfonia di Mozart l'8 novembre

Sarà il maestro Elio Orciuolo a dirigere, mercoledì 8 novembre, l'orchestra del teatro Petruzzelli di Bari alle 18.00 nell'ambito della rassegna 'Family Concert', pensata per le famiglie. Saranno eseguiti sinfonie e overture di Wolfgang Amadeus Mozart e Felix Mendelssohn.

Orciuolo ha collaborato con il Petruzzelli come maestro del coro per 13 anni, mentre come direttore di orchestra ha partecipato a numerose produzioni liriche e sinfoniche in teatri nazionali e internazionali. Collabora stabilmente con il teatro Mtm di Hong Kong di cui dal 2019 è divenuto direttore artistico e musicale, è stato consulente artistico del Petruzzelli fino al 2006 mentre fino al 2012 è stato principal guest conductor all'Opera Catalunya.

Il costo del biglietto per tutti i 'Family Concert' è di un euro per gli spettatori fino ai 13 anni e di 5 euro per tutti gli altri. I biglietti sono in vendita al botteghino del teatro Petruzzelli (aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:00) e su www.vivaticket.it.



