Otranto Film Festival, miglior film Anatomia di una caduta

È Anatomia di una caduta di Justine Triet il miglior film della 14/a edizione di Off - Otranto Film Festival diretto da Stefania Rocca. I premi sono stati conferiti nel corso della cerimonia che si è svolta nel castello aragonese di Otranto (Lecce). Tra i presenti all'evento di oggi anche Anna Maria Tosto, presidente della Fondazione di Apulia Film Commission.

L'edizione 2023 della rassegna ha avuto come titolo Relation's Waves. La giuria, presieduta dal regista e sceneggiatore Mike Figgis e composta dagli attori Vladimir Aleksic e Ignazio Oliva, dalla sceneggiatrice Maja Todorović, dalla registra e sceneggiatrice Marta Savina e dal produttore Giorgio Magliulo, ha premiato come miglior regia Safe Place di Juraj Lerotić mentre il riconoscimento per la migliore sceneggiatura è andato a Close di Lukas Dhont scritto con Angelo Tijssens.

Miglior attore è il 17enne Eden Dambrine per "un'interpretazione straordinaria da parte di un giovane attore" in Close, mentre migliore attrice è Ana Cabral di Wolf and Dog "per la sua presenza scenica e il suo contributo essenziale nell'intricata struttura del film". Il lungometraggio, diretto dalla regista portoghese Claudia Varejão, ha conquistato il premio The Small Footprint. Il premio per la migliore colonna sonora è stato assegnato a Ivan Marovic di Sirin, diretto dal regista Senad Sahmanovic, mentre il premio speciale Lega navale è andato a Te estoy amando locamente di Alejandro Marín.



