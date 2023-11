Albero cade su auto nel Foggiano per forte vento, nessun ferito

Un albero è caduto su un'auto in transito, senza conseguenze per gli occupanti, ad Ordona, nel Foggiano, a causa del forte vento che da questa mattina si registra in tutta la provincia. Sono oltre una ventina al momento gli interventi dei vigili del fuoco nello stesso territorio per le raffiche violente che hanno provocato diverse cadute di alberi, segnalate sul Gargano, ma anche nel subappennino e nella zona del basso Tavoliere.

Ieri la protezione civile ha diffuso un avviso di allerta gialla per "venti da forti a burrasca" su tutta la Puglia.

L'allerta sarà valida fino alle 20 di oggi.



