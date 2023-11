La nave Ocean Viking approda a Taranto con 75 migranti

È approdata questa mattina nel porto di Taranto la nave Ocean Viking (Sos Mediterranee) con a bordo 75 migranti soccorsi due giorni fa mentre erano alla deriva nel Mar Jonio a bordo di una barca a vela partita da Smirne, in Turchia. Il centro italiano per il coordinamento del soccorso in mare ha incaricato la Ocean Viking, che era in navigazione da Ravenna a Siracusa, di prestare soccorso all'imbarcazione in difficoltà.

I sopravvissuti, tra cui 23 donne e 17 bambini, hanno trascorso almeno 7 giorni in mare terminando cibo e acqua. "È stato un salvataggio impegnativo - precisa in una nota Sos Mediterranee Italia - perché la barca a vela, stracarica, 'rollava e beccheggiava' nel buio".

Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla prefettura di Taranto. I migranti saranno condotti all'hotspot per l'identificazione e il successivo trasferimento in altri centri.

La maggior parte dei naufraghi, secondo la ong, proviene da Afghanistan, Iran e Uzbekistan.



