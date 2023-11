4 novembre: presidente del Senato al Sacrario di Bari

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è giunto al Sacrario militare dei caduti d'oltremare di Bari per partecipare, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, alle celebrazioni per il giorno dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Sono presenti, fra gli altri, il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, in rappresentanza del governo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro.

Dopo aver ricevuto gli onori all'ingresso del Sacrario, La Russa deporrà una corona di alloro ai piedi dell'altare e successivamente si sposterà per la firma dell'albo d'onore.

Seguiranno la Santa messa e i discorsi delle autorità. Al termine della cerimonia.

Il Sacrario di Bari raccoglie i resti di oltre 75mila soldati, marinai e aviatori caduti nei due conflitti mondiali, di cui 41mila ignoti.



