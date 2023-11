4 novembre: divise storiche dei carabinieri in vetrina a Trani

Ricordare il valore storico delle forze armate nel giorno loro dedicato mettendo in vetrina le divise che hanno segnato il passato dell'Arma dei carabinieri. È l'iniziativa di un luxury multibrand di Trani che ha esposto due alte uniformi storiche in occasione della giornata dedicata alle forze armate. L'obiettivo è evidenziare "il ruolo delle forze armate e in particolar modo dei carabinieri in servizio permanente di pubblica sicurezza a tutela dei più deboli e della società tutta", spiegano dal negozio.

Si tratta "di un importante messaggio alla città e alla provincia", commenta il comandante provinciale dei carabinieri di Barletta-Andria-Trani, il colonnello Massimiliano Galasso. "È un'iniziativa che esalta il nostro ruolo di custodi della sicurezza al fianco delle realtà laboriose del territorio", conclude.



