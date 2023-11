Terza edizione "MotorTerapia",gara per piloti con disabilità

L'Ac Bari Bat e il Mc Salentum Terrae organizzano per domenica 5 novembre, all'autodromo del Levante di Binetto, la terza edizione di "MotorTerapia, Trofeo ACI Bari-Bat", gara dedicata a navigatori con disabilità che saliranno a bordo di auto sportive e moto. In ogni giro verranno riservate due auto o moto alle donne che parteciperanno all'evento, in ricordo di tutte le vittime di femminicidio o sopraffazione.

"Siamo felici di essere nuovamente presenti nell'evento Motorterapia - commentano il presidente dell'Ac Bari Bat, Francesco Ranieri e il direttore dell'Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo - Crediamo fortemente che lo sport automobilistico possa dare felicità a tutti, in una giornata dedicata all'integrazione. Motorterapia, come lo Slalom dei trulli, ha adottato la campagna contro la violenza sulle donne, perché è giusto non abbassare mai l'attenzione. Ringraziamo Ivan Pezzolla, gestore dell' autodromo di Binetto e i club Ferrari e Porsche e Lotus che hanno messo a disposizione i loro prestigiosi mezzi". "Siamo raggianti - ha dichiarato il presidente del MC Salentum Terrae, Francesco Perulli - di vedere come sempre più istituzioni e privati condividano lo spirito e la visione del progetto MotorTerapia che il nostro motoclub ha ideato e promosso e che da tre edizioni ha varcato i confini provinciali, grazie alla preziosa collaborazione con Aci Bari-Bat".

"Ho dedicato impegno e passione nel coinvolgere numerose associazioni di persone con disabilità - ha commentato infine il delegato per la disabilità dell'Area metropolitana di Bari, Vito Spadavecchia - e sono felice di constatare quanto entusiasmo abbiano mostrato nel partecipare. La disabilità è una responsabilità condivisa da tutta la comunità per raggiungere la vera inclusione sociale" .

Alla manifestazione hanno aderito il Ferrari Club Puglia, il Porsche Club Puglia e il gruppo Lotus Sud. Per gli amanti delle due ruote ci sarà il Gold Wing Club Italia, sezione Puglia.

Grazie a AETB, Associazione Extralberghiero Terra di Bari, sarà allestito un "punto del sorriso", dove i partecipanti potranno gustare gratuitamente panzerotti. E ci sarà anche "Amarelli", azienda italiana famosa per coltivazione, raccolta e lavorazione della liquirizia.



