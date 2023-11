Tangenti, notificato avviso conclusione indagini per ex gip Trani

Un avviso di conclusione delle indagini è stato notificato all'ex giudice tranese Michele Nardi e al commercialista Massimiliano Soave indagati per tentata concussione in concorso. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Bari. L'attività investigativa è iniziata dopo la denuncia presentata da un imprenditore di Barletta sulla presunta richiesta da parte di Nardi e di Soave di una tangente di 400mila euro( poi sarebbe stata ridotta a 300mila) in seguito ad una maxi-cartella esattoriale emessa dopo un accertamento della Guardia di finanza all'uomo. Le indagini fanno riferimento al periodo in cui Nardi era un giudice della Commissione tributaria provinciale di Bari.

Nardi è già coinvolto nel processo 'Giustizia svenduta', insieme all'allora pm di Trani Antonio Savasta e ad altri imputati, su presunti illeciti per quello che fu definito il 'Sistema Trani'. In primo grado Nardi, dal Tribunale di Lecce, era stato condannato a 16 anni e 9 mesi per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. La condanna era stata poi annullata dalla Corte d'appello di Lecce, che accogliendo le eccezioni della difesa, aveva trasmesso gli atti alla Procura di Potenza, rilevando l'incompetenza territoriale della magistratura salentina. Nello scorso giugno il gup lucano si è dichiarato 'incompetente' ed ha affermato che "la competenza a decidere i fatti" era stata "correttamente individuata nel Tribunale di Lecce" dove era stata incardinata l'azione penale e dove era stato disposto il rinvio a giudizio, rimettendo gli atti alla Cassazione, chiamata ora ad esprimersi sulla competenza territoriale dei Tribunali, tra Lecce e Potenza.



