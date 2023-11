A Bari vecchia un percorso artistico dedicato a San Nicola

Un itinerario che attraversa la città vecchia di Bari e tocca tutti i luoghi legati alla storia e al culto di San Nicola. E' l'obiettivo del progetto artistico approvato dalla giunta comunale. Il percorso, lungo poco più di due chilometri, si snoderà attraverso piazza del Ferrarese, il fortino di Sant'Antonio, largo Vito Maurogiovanni, Santa Scolastica, piazza Santa Maria del Buon Consiglio, la chiesa di San Gregorio, la basilica di San Nicola, la cattedrale di San Sabino, il castello Svevo, largo Chiurlia e il teatro Margherita. Il manto stradale sarà caratterizzato dalla presenza di 300 pietre di inciampo in ottone raffiguranti undici differenti varianti tematiche e iconografiche legate a San Nicola, disegnate dall'artista Vincenzo D'Alba. Le varianti grafiche, spiega l'amministrazione in una nota, raffigurano il volto del Santo, l'icona delle tre sfere sul libro, quella della mano, del bastone pastorale, della dote delle tre fanciulle, della mitra, della stola, delle decorazioni bizantine, della scritta in cirillico, della basilica di San Nicola e della Caravella. Il progetto, dell'importo complessivo di 39mila euro per la fornitura sia dei totem sia delle pietre di inciampo, è stato promosso dall'assessorato alle Culture, su impulso del Rotary club Bari Sud, condiviso per la parte tecnica con l'assessorato ai Lavori pubblici, e redatto da Kiasmo. "Vogliamo raccontare Bari vecchia con una maggiore consapevolezza del territorio - spiega l'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci -. Come nella fiaba di Pollicino, sarà idealmente il nostro Santo patrono a lasciare le tracce di un sentiero culturale che accompagnerà turisti e visitatori alla scoperta dell'anima più autentica della nostra Bari vecchia".



