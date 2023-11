A Bari dal 5 novembre il 'Cortocircuiti -Short film festival'

Un laboratorio di cinema d'animazione per bambini e cinque appuntamenti itineranti dedicati al cinema breve. È quanto offre l'edizione autunnale di 'Cortocircuiti short film festival' che si terrà a Bari da domenica prossima e fino al prossimo 23 novembre nella giocoteca Kiné, nella Officina degli Esordi e al Cineporto. L'evento è realizzato nell'ambito dell'Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno della Regione Puglia. Ad aprire la rassegna, organizzato da 'La scatola blu', 'Armata Brancaleone' e il gruppo Lbm, sarà il laboratorio di animazione per bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni che diventeranno creatori di un cartone animato. Nei giorni successivi ci saranno la proiezione di corti documentari, di animazione, live action e lungometraggi. Il 16 novembre al Cineporto di Bari è in programma una selezione di cortometraggi realizzati da registi, attori e produttori pugliesi. Tra i corti presentati ci sarà l'anteprima del nuovo lavoro di Giuseppe Gimmi 'Al di là dell'Ombra', con il regista in sala, e la proiezione di Super Jesus di Vito Palumbo.



