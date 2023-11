Tutela fauna ittica, stop a pesca per un mese a Torre Guaceto

Lasceranno i pescherecci ormeggiati per un mese. Per trenta giorni, le loro reti resteranno vuote e le loro licenze nei cassetti perché intendono aiutare la tutela della fauna ittica della zona protetta di Torre Guaceto, nel Brindisino. Sono i pescatori artigianali attivi nella riserva e in possesso delle autorizzazioni per svolgere lì il loro lavoro e che per tutto il mese di novembre, si fermeranno. In cambio avranno dei ristori economici messi a disposizione dalla Regione Puglia.

"Ancora una volta, i pescatori di Torre Guaceto abbracciano il nostro concetto di sostenibilità ambientale e si schierano al suo fianco", fanno sapere dal Consorzio di gestione ricordando che l'iniziativa arriva dopo il fermo del 2000 e deciso per studiare le aree marine protette da cui è derivata anche una resa maggiore per i pescatori. "Ringraziamo" non solo "la Regione per aver deciso di sostenere le aree marine protette mettendo a disposizione i fondi del bilancio regionale che andranno a ristorare i pescatori", dichiara il presidente del Consorzio, Rocky Malatesta ma anche "gli stessi pescatori sempre al fianco della riserva". "Puntiamo ad aumentare - conclude - gli standard di tutela di Torre Guaceto e metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per raggiungere l'obiettivo".





