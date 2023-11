Premio Alessandro Leogrande 2024, annunciata la cinquina

È stata annunciata la cinquina del Premio Alessandro Leogrande 2024 di giornalismo narrativo. I cinque titoli candidati dai concorrenti del 2023 sono: 'Uppa' (Italo Svevo)di Piergiorgio Casotti, candidato da Angelo Ferracuti e Angelo Marrozzini; 'Le grandi dimissioni' (Einaudi) di Francesca Coin, candidato da Valentina Petrini, vincitrice dell'edizione 2023; 'Primavera ambientale' (Il Margine) di Ferdinando Cotugno, candidato da Elisa Palazzi e Sara Moraca; 'Un autunno d'agosto' (Chiarelettere) di Agnese Pini, candidato da Pablo Trincia e 'Mal di Libia' (Bompiani) di Nancy Porsia, candidato da Nello Trocchia.

L'associazione Presìdi del libro avvia così l'VIII edizione del Premio. I testi in gara saranno letti e votati da 61 presìdi, gruppi di lettori distribuiti a macchia di leopardo in tutt'Italia a partire dalla Puglia, dove sono più numerosi, passando per Basilicata, Calabria, Friuli, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Coinvolti nella votazione anche 19 istituti secondari di secondo grado, aderenti al progetto 'Raccontami il giornalismo', che assegneranno il Premio Studenti.

Il concorso, sostenuto dalla Regione Puglia - Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, promuove la lettura attraverso l'approfondimento di tematiche legate all'attualità oggetto di un percorso che arriva fino alla prossima primavera.

La cerimonia di premiazione sarà sabato 27 aprile 2024, al Teatro Fusco di Taranto, dopo un'intervista ai candidati condotta da Giorgio Zanchini.



