Donna accoltellata nel Barese, è grave

Una donna di 35 anni è stata accoltellata questa mattina a Monopoli, in provincia di Bari, dal suo ex compagno. La donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno rintracciato e fermato l'uomo a pochi chilometri dal luogo dove si è verificato il ferimento della donna. Al momento non è stata ritrovata ancora l'arma utilizzata.

La donna è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, ha riportato il collasso di un polmone, danni a un occhio e diversi traumi all'addome e al torace: nelle prossime ore sarà sottoposta ad alcuni interventi chirurgici.

