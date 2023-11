A Foggia autobus scortati da polizia locale dopo lancio sassi

Autobus del trasporto pubblico urbano scortati dalla polizia locale. E' quanto accade a Foggia nel quartiere Biccari, in particolare in via La Torre, dove i mezzi che assicurano il servizio sono stati oggetti nelle scorse settimane di continue sassaiole. Episodi che hanno indotto i vertici aziendali a vietare il transito in questa via nelle ore notturne. Nelle ore serali, invece, le corse sono garantite con il controllo ravvicinato delle forze dell'ordine.

Una situazione che, nonostante questi provvedimenti continua ad essere emergenziale, tanto da indurre i residenti a lanciare un appello alla nuova amministrazione comunale di Foggia "per richiedere il ripristino della sicurezza pubblica". In una lettera aperta al neo sindaco Maria Aida Episcopo, i residenti chiedono l'aumento del presidio delle forze dell'ordine nel quartiere, il miglioramento della pubblica illuminazione, l'installazione di telecamere di videosorveglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA