Ucciso in strada a Foggia, arrestato un 21enne

Un 21enne è stato arrestato a Foggia perchè accusato dell'omicidio di Alessandro Ronzullo, il 40enne morto nella tarda serata di giovedì scorso in ospedale dopo essere stato ferito poco prima da almeno due colpi di arma da fuoco mentre si trovava in una zona periferica del capoluogo dauno insieme ad altri due uomini. Al 21enne nelle scorse ore è stata notificata dalla polizia un 'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Foggia.

Secondo i primi accertamenti della squadra mobile di Foggia, Ronzullo conosceva il 21enne da tempo anche per vicende familiari. A quanto si apprende il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile ad un possibile debito contratto dalla vittima, originario di San Ferdinando di Puglia (Bat), con il presunto killer.



