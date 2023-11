Giovane preso a calci e pugni a Bari,video del pestaggio sul web

Un giovane, probabilmente straniero, è stato aggredito con calci e pugni da un gruppo di almeno quattro ragazzi la sera di lunedì 30 ottobre in piazza Ferrarese, a Bari. L'aggressione ai danni del giovane, è stata documentata in un video, poi diffuso sui social da Luigi Cipriani, segretario cittadino del movimento politico 'Riprendiamoci il futuro', che si dice "indignato per quanto è avvenuto. E' un fatto grave che si commenta da solo. Ho inserito quel video affinché si possano individuare i responsabili dell'aggressione".

Nelle immagini si vede uno degli aggressori brandire anche un martello, prima dell'arrivo di alcuni passanti che hanno fermato il pestaggio. Non è escluso che nel gruppo ci fossero anche minorenni. Chi si è fermato per aiutare il ragazzo aggredito ha anche chiamato il 118.



