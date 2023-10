San Giuliano, scuola primaria di Bari partecipa a cerimonia

"E' stato bello questo viaggio, un'esperienza unica che non dimenticherò mai. Ho sentito l'amore dei genitori verso i bambini che non ci sono più". Così Federica, una degli alunni della scuola primaria D'Alesio del Municipio 4 della città metropolitana di Bari, oggi a San Giuliano di Puglia (Campobasso) per prendere parte alla cerimonia di commemorazione dei 27 bambini morti nel crollo della scuola Jovine, avvenuto con il terremoto del 31 ottobre 2002.

"Non è la prima volta - dichiarano i docenti della D'Alesio - Partecipiamo ogni anno, ci sentiamo vicini a San Giuliano di Puglia e quest'anno con noi ci sono gli alunni del coro scolastico Incanto. Il gruppo di allievi e le maestre si sono fermati a lungo nel Parco della Memoria e hanno incontrato i genitori delle vittime".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA