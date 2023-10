Festival cinema europeo a Lecce, apre Shoshana di Winterbottom

Sarà Shoshana di Michael Winterbottom ad aprire la 24/a edizione del Festival del cinema europeo, diretto da Alberto La Monica, che si svolgerà a Lecce da sabato 11 a sabato 18 novembre, nel cinema Multisala Massimo. Il programma del festival si articola attorno ad una competizione ufficiale di lungometraggi europei e a sezioni volte a delineare figure della cinematografia. Winterbottom sarà a Lecce ad accompagnare il suo nuovo film, che uscirà nelle sale con Vision Distribution, ispirato a eventi realmente accaduti: il film è un thriller politico ambientato negli anni Trenta che affronta il modo in cui l'estremismo politico e la violenza creino una separazione tra le persone costringendole a scegliere da che parte stare. Accanto al film del regista inglese, il festival presenta sei titoli di prossima uscita nelle sale italiane: Giorni felici di Simone Petralia, alla presenza di Anna Galiena e Franco Nero (prossimamente nelle sale con Europictures); 8 giorni in agosto di Samuel Perriard; Improvvisamente a Natale mi sposo di Francesco Patierno (nelle sale dal 16 novembre con Notorius Pictures), che sarà presentato dal regista insieme a Diego Abatantuono; I limoni d'inverno di Caterina Carone (nelle sale con Europictures dal 23 novembre), che sarà presentato dalla regista insieme a Teresa Saponangelo; Ricomincio da me di Nathan Ambrosioni (nelle sale con Wanted Cinema dal 7 dicembre). Film di chiusura, sabato 18 novembre, La chimera di Alice Rohrwacher (nelle sale con 01 Distribution dal 23 novembre), alla presenza degli attori Vincenzo Nemolato e Yile Vianello. Protagonista del cinema italiano in questa edizione è Micaela Ramazzotti, alla quale viene dedicata una retrospettiva con cinque film da lei interpretati, e Felicità che segna anche il suo esordio come regista e che sarà presentato in sala dalla stessa Ramazzotti. Due gli omaggi di questa edizione: a Gianni Minà con la presentazione del docufilm 'Gianni Minà-Una vita da giornalista' e del libro 'Fame di Storie'; e a Nico Cirasola, "amico del Festival del cinema europeo" da poco scomparso, con la retrospettiva dei suoi sei lungometraggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA