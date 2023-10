Calcio: Bari; Vicari, 'ci serve continuità di risultati'

"Sono strafelice per il mio gol che riporta la squadra alla vittoria. Era la cosa di cui avevamo più bisogno": così il difensore del Bari Francesco Vicari ha commentato il successo a Brescia dei pugliesi grazie ad una sua marcatura (la vittoria mancava da 64 giorni).

"Posso migliorare e segnare di più. Siamo i primi a star male quando le cose non vanno bene. C'era un aspetto mentale che ci bloccava. A Brescia per un tempo ci siamo sbloccati e abbiamo trascinato tutti, ribaltando il risultato", ha aggiunto l'ex Spal.

Poi una considerazione sul torneo: "Ci serve continuità di risultati. La classifica è corta. Marino ha lavorato sotto l'aspetto mentale e dell'intensità, sulla voglia di creare e vincere le partite. La mia condizione? Ho avuto un problemino prima di Brescia, lo stiamo valutando", ha concluso.



