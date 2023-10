Bombardieri (Uil), 'troppe vertenze, manca politica industriale'

"Ci sono troppe vertenze in Puglia, al Sud e in Italia. Questo è il risultato di una mancanza di politica industriale". Lo ha detto a Bari il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine del congresso straordinario di Uil Puglia. "Noi - ha aggiunto - non stiamo attraversando un periodo facile e il governo, sia attuale sia precedente, non ha mai fatto scelte chiare rispetto alle politiche industriali del Paese".

Bombardieri ha evidenziato che "non abbiamo chiarito quali sono gli asset strategici, su quali strade ci muoveremo, sapendo che Germania, Francia e Spagna stanno investendo sulla transizione climatica". "Qui - ha detto - non solo non investiamo, ma non ci confrontiamo e il governo non decide come affrontare il tema della transizione climatica e dell'automotive". Per Bombardieri "noi avremo risultati tragici dalla transizione climatica. Le grandi multinazionali hanno già scelto i piani industriali, non aspetteranno l'Italia".



