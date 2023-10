Asl Bari, Stroke unit Altamura 2/a in Italia per bassa mortalità

La Stroke Unit della Neurologia di Altamura, in provincia di Bari, è seconda in Italia, tra le 129 strutture con almeno 150 casi trattati, per la più bassa mortalità a 30 giorni da Ictus ischemico. Lo comunica l'Asl Bari evidenziando l'analisi dei dati contenuti nel Piano Nazionale Esiti del 2023, redatto da Agenas sull'attività svolta nell'anno 2022. La Neurologia diretta dal dottor Bonaventura Ardito si è distinta nel trattamento di Ictus ischemico acuto, registrando una mortalità a 30 giorni del 4,88%, vale a dire meno della metà della media italiana pari al 10,54%. Il "Perinei" si è messo in evidenza per un livello di aderenza agli standard di qualità valutato "molto alto" da Agenas. Tra le migliori performance, 12esima in Italia e seconda in Puglia, vi è anche quella della Neurologia-Stroke Unit dell'ospedale di Venere, diretta dal dottor Giuseppe Rinaldi, con una mortalità a 30 giorni del 5,63%, anche in questo caso ampiamente al di sotto della media nazionale. "Questi risultati straordinari - spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce - sono il frutto della capacità organizzativa delle strutture e dell'abnegazione dei nostri operatori sanitari, per cui è doveroso ringraziare innanzitutto l'équipe".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA