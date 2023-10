Piantedosi, per la Bat rinforzi da strutture centrali Polizia

"In attesa di una progressiva ricostituzione degli organici dello Stato" sarà messo a disposizione del territorio della Bat "un contributo dato dalle strutture centrali della Polizia di Stato. E poi vedremo anche se delle altre forze di polizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del comitato per l'ordine e sicurezza pubblica che ha presieduto in Prefettura, a Barletta, dopo essere stato nella scuola "Cafaro" di Andria in cui ha visto un cortometraggio contro il bullismo.

"Sin da subito metteremo delle risorse" in termini di personale "da Roma, dalle strutture investigative centrali, quelle che hanno funzione di coordinamento - ha aggiunto - come il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, per esempio". "Metteremo a disposizione una capacità investigativa da Roma per affrontare sin da subito il problema" criminalità sul territorio.



