Piantedosi, nella Bat in arrivo 50-60 agenti

Il deficit di organico nelle forze di polizia nel territorio della Bat "si è cronicizzato ed è talmente tale che merita un'accelerazione rispetto alla spalmatura" di personale "a livello nazionale". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine del comitato per l'ordine e sicurezza pubblica che ha presieduto in Prefettura a Barletta.

"Consentitemi, non è propaganda: il nostro Governo, a cominciare dalla legge di bilancio dell'anno scorso - ha ricordato Piantedosi - ha postato delle risorse in bilancio per cui già da quest'anno, c'è un'inversione di tendenza" e "in questa provincia arriveranno diverse decine" tra le "cinquanta, sessanta unità di personale di polizia in più, tra le tre forze di polizia" che però "non bastano per colmare il gap che obiettivamente abbiamo registrato". "Voglio anticipare - ha aggiunto Piantedosi- che rispetto alle esigenze soprattutto di natura investigativa-giudiziaria che sono state rappresentate in maniera univoca dai vari procuratori, c'erano il procuratore capo della Dda di Bari oltre ai due procuratori competenti (Trani e Foggia, ndr), creeremo delle squadre di approfondimento investigativo a disposizione dell'autorità giudiziaria locale".





