Piantedosi inaugura centro sportivo Città dei ragazzi

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è a Mola di Bari dove partecipa alla cerimonia inaugurale della prima parte del centro polisportivo della Città dei ragazzi, riconosciuta dal Viminale quale progetto pilota per il sud Italia per la prevenzione del disagio e alla devianza giovanile.

Partecipano anche il direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta, anche consigliere di Enel Cuore Onlus che ha sostenuto il progetto; il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna; il vicario episcopale della Carità per la Cura e le povertà del territorio dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Don Giovanni Caporusso; il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Roberto Rossi; il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro; il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano; il capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani; e padre Giuseppe de Stefano, fondatore della comunità.

Attualmente la Città dei ragazzi ha seguito 70 ragazzi tra i sei e i 25 anni, e con la realizzazione del centro polisportivo si conta di poter raggiungere un'utenza complessiva di circa 300 minori. Destinatari dei servizi del progetto sono ragazzi che vivono in condizioni di povertà, in situazioni familiari in cui sono fortemente compromesse le funzioni educative genitoriali e di devianza, giovani coinvolti già in attività criminali, minori vittime di abusi, violenze e maltrattamenti. Tutti i minori provengono dai servizi sociali territoriali o dal tribunale per i minorenni.

Il secondo lotto include un campo di calcio a 11, due campi di padel coperti, un campo di beach volley con spogliatoi.





