Pantaleo Corvino è cittadino onorario di Lecce

Il Comune di Lecce ha conferito la cittadinanza onoraria a Pantaleo Corvino, direttore generale dell'area tecnica dell'Unione sportiva Lecce.

La cerimonia si è svolta questa mattina nell'aula consiliare di Palazzo Carafa, alla presenza del sindaco, Carlo Salvemini, e del presidente dell'U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani e della famiglia Corvino.

Deliberata il 27 luglio scorso all'unanimità dal Consiglio comunale, la cittadinanza onoraria è stata conferita "per gli eccezionali risultati ottenuti con l'U.S. Lecce oltre alle doti umane ed ai meriti extrasportivi che lo hanno fatto sempre apprezzare in tutta Italia ed all'estero nelle società in cui ha lavorato ed in cui rimarcava la sua salentinità con orgoglio".

"Ricevere un riconoscimento di questa portata è motivo di soddisfazione e orgoglio - ha detto Corvino che è originario di Vernole - da anni sono cittadino di Lecce per gran parte della mia giornata. Succede ora ma tanto tempo l'ho trascorso in città anche da bambino e da ragazzo. Dalle feste di Sant'Oronzo, alle quali mio papà mi portava ogni anno, ai periodi di lavoro estivo che ho trascorso qui fin da quando avevo dodici anni, facendo il lavapiatti o lavorando in bar e ristoranti. In seguito, dopo l'esperienza in aeronautica, ho svolto questo ruolo di direttore sportivo del Lecce per ben undici anni cercando di ripagare con impegno e passione la fiducia di chi mi ha voluto e tenere alto il nome della società e della città. Questo riconoscimento comporta anche nuove responsabilità non solo verso i tifosi ma anche verso la città tutta".

In dono al sindaco, Corvino ha regalato una maglia giallorossa incorniciata, dedicata alla Città di Lecce con il numero 1 e siglata con un 'Grazie'.



