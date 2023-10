Alcune baracche in cui vive una numerosa comunità di migranti a borgo Mezzanone, nel Foggiano, sono state distrutte da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco secondo i quali al momento non ci sono feriti. Non sono state ancora accertate le cause del rogo.

L'incendio è stato domato e si procede con le operazioni di bonifica.



