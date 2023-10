Al via la 15/a edizione dell'Otranto Film Festival

Da oggi 30 ottobre a sabato 4 novembre si tiene a Otranto, in provincia di Lecce, la 15/a edizione di OFF - Otranto Film Festival, diretta dall'attrice e regista Stefania Rocca. Come ogni anno la manifestazione accoglie registi, attori, artisti, produttori del panorama artistico nazionale e internazionale per una settimana dedicata all'intrattenimento, alla condivisione e al dibattito sul cinema indipendente e d'autore. Oltre a una ricca programmazione di lungometraggi, documentari e corti, la manifestazione accoglie eventi speciali, tra live set, installazioni video, presentazioni e musica all'interno del Castello Aragonese. Tra le attività anche una winter school dedicata ai mestieri del cinema e un contest 'Back to talent', esito di un bando per aspiranti autori di colonne sonore. Tra gli ospiti della manifestazione Mike Figgis, regista e sceneggiatore, candidato premio Oscar per il film Via da Las Vegas e presidente della giuria del concorso insieme a Vladimir Aleksic (attore), Maja Todorović (sceneggiatrice), Marta Savina (regista e sceneggiatrice), Ignazio Oliva (attore), Giorgio Magliulo (attore, regista e produttore). OFF - Otranto Film Festival, da sempre legato ai valori dell'accoglienza e dell'inclusività, anche quest'anno è accompagnato da una frase-chiave che riflette l'attualità dei tempi riassumendo la proposta culturale della manifestazione. Il tema scelto da Stefania Rocca per l'edizione 2023 è infatti 'Relation's Waves'. Attraverso lo sguardo e le visioni di registi e artiste invitate, nella programmazione di OFF il pubblico può rivivere sul grande schermo allestito nel fossato del Castello Aragonese una grande varietà di storie ed emozioni.

Nucleo principale del programma si conferma la competizione cinematografica. Il festival si apre con Anatomia di una caduta, della regista Justine Triet, inquieto racconto sulle relazioni familiari, vincitore della Palma d'oro alla 76/a edizione del Festival di Cannes. Continua con Close di Lukas Dhont che, in quest'opera, affronta il tema dell'identità sessuale. Il programma degli eventi è disponibile sul sito https://otrantoff.it.



