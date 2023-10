Al via raccolta fondi a Trani per comprare auto per disabili

"Aiutaci ad aiutare". Sono le parole che Massimo Pastore, presidente della associazione di volontariato 'Gli angeli del soccorso' di Trani, ha scelto per annunciare l'avvio di una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding Eppela per l'acquisto di un Doblò che sarà utilizzato per il trasporto di persone disabili e anziani con difficoltà motorie.

"Donare è molto semplice: basta inserire le proprie generalità, il numero della carta di Identità e i numeretti della carta di credito", spiega Norberto Soldano, consulente raccolta fondi on line dell'associazione. "Siamo certi che anche il primo cittadino in rappresentanza del Comune saprà esserci vicino con una donazione in quanto già in più occasioni ha dimostrato di essere sensibile alle tematiche sociali", è l'auspicio di Pastore.



