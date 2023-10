Sciarra, 'dalla Puglia alla Corte esperienza straordinaria'

"Dalla Puglia alla presidenza della Corte costituzionale, è stata un'esperienza straordinaria. Sono grata a tutte le persone che mi hanno aiutata, a partire dai miei genitori che mi hanno sempre sostenuta. Ho avuto insegnanti e colleghi meravigliosi, sono stata fortunata ma mi sono anche data molto da fare". Silvana Sciarra, presidente della Corte Costituzionale, racconta così il suo percorso di vita e professionale a Bari, a margine dell'evento 'Da Bari al Palazzo della Consulta: intervista a Silvana Sciarra', appuntamento nell'ambito del festival 'Punto Sud' organizzato a Bari dalla casa editrice Laterza con Svimez.

La presidente, pugliese di nascita e formazione e quinta carica dello Stato, insieme al professor Gino Giugni dell'università di Bari contribuì a scrivere lo statuto dei lavoratori del 1970: "Quella di Giugni è stata una delle figure più importanti della mia vita. Non era solo una raffinatissima mente giuridica, ma anche un uomo che ha insegnato a tutti i suoi allievi l'importanza del pluralismo dei punti di vista, nonostante avesse idee molto forti e radicate".

"All'epoca - ha aggiunto - l'università di Bari era un laboratorio effervescente di idee e di rispetto delle opinioni altrui. Nella facoltà di giurisprudenza insegnavano tra i migliori docenti di diritto in Italia, ed era un punto di riferimento per tutto il mondo accademico nazionale".

Il mandato della presidente, giudice costituzionale dal 2014, scadrà a novembre: "Rimarrò in Toscana dove vivo da molti anni, ma sarà più facile per me tornare in Puglia. Tra le iniziative più importanti nei miei nove anni alla Consulta c'è l'insegnamento della Costituzione nelle scuole, un'esperienza a cui noi giudici teniamo molto. È un importante canale di comunicazione verso le generazioni più giovani, che si appropriano così del linguaggio della Costituzione che, oltre a essere bellissimo, è anche facile da apprendere. C'è già un fitto programma di eventi a riguardo per tutto il 2024".



