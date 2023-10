Petruzzelli amplia offerta nel 2024, dal Fidelio al Tokyo Ballet

Un evento speciale fuori abbonamento con i musicisti della Wiener Philharmoniker, storici protagonisti del concerto di Capodanno a Vienna, diretti dal maestro Riccardo Muti, e tanti altri titoli di prestigio compongono il cartellone 2024 del Teatro Petruzzelli di Bari. La fondazione lirica pugliese propone per il nuovo anno la nuova composizione d'Opera per ragazzi commissionata al premio Oscar Nicola Piovani; il Fidelio di Ludwig van Beethoven, per la regia di Joan Anton Rechi, e il Rigoletto di Giuseppe Verdi firmato da John Turturro. E ancora The Tokyo Ballet con i suoi 100 danzatori, e la prima esecuzione a Bari del musical A Wonderful Town di Leonard Bernstein.

L'apertura della stagione d'Opera e Balletto sarà affidata il 26 gennaio al Fidelio con la conduzione di Stefano Montanari, nuovo direttore stabile del teatro Petruzzelli, nell'allestimento della fondazione Teatro La Fenice. L'8 febbraio, Les Étoile, gala internazionale di danza, proporrà coreografie con una vera "scuderia di fuoriserie" del balletto classico. Il secondo titolo d'Opera, domenica 3 marzo, è firmato da Pierluigi Pizzi, con Madama Butterfly di Giacomo Puccini, e un allestimento dell'associazione Arena Sferisterio. Sul podio Giacomo Sagripanti.

Tra gli altri titoli d'Opera c'è Il Labirinto di Creta, con musiche e drammaturgia create appositamente dal premio Oscar Nicola Piovani, con libretto di Paola Ponti, che debutterà in prima mondiale giovedì 16 maggio alle 20.30. Quinto titolo è il Rigoletto di Giuseppe Verdi, firmato da John Turturro, nell'allestimento della fondazione Teatro Massimo di Palermo, diretto da Renato Palumbo. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 7 giugno.

The Tokyo Ballet, nella sezione danza, è uno dei più grandi e prestigiosi corpi di ballo del mondo, e il 21 novembre proporrà Dream Time di Jirí Kylián; Romeo e Giulietta, pas de deux di Maurice Béjart; e La Sagra della primavera di Maurice Béjart.

Evento Speciale fuori abbonamento, lunedì 13 maggio: i leggendari Wiener Philharmoniker, diretti da Riccardo Muti, proporranno la Sinfonia n. 35, Haffner di Wolfgang Amadeus Mozart; e con la Sinfonia in do maggiore 'La Grande' di Franz Schubert.

Dal 5 gennaio prenderà il via anche la nuova stagione concertistica con 22 appuntamenti. In programma anche l'esibizione dell'ensemble Musicaeterna, diretto da Theodor Currentzis; la prima esecuzione a Bari del musical A Wonderful Town di Leonard Bernstein eseguito con orchestra e coro del teatro Petruzzelli, e Martyre de Saint Sébastien di Claude Debussy.



