Halloween: Coldiretti Puglia, -30% zucche con clima pazzo

Il clima pazzo del 2023 ha tagliato in media del 30% la raccolta in Puglia delle zucche Made in Italy che per varietà, qualità e versatilità sono tra le migliori al mondo. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia, in occasione del Zucca day che si festeggia in Puglia nei mercati di Campagna Amica a Lecce, Foggia e Brindisi con lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad Ognissanti, l'esposizione di mostruose sculture, ma anche i consigli in cucina dell'agrichef per prepararle al meglio.

Dalla padella all'intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe - spiega la Coldiretti - si registra nella settimana di Halloween una corsa all'acquisto dell'ortaggio più grande del mondo con il prezzo medio al dettaglio che quest'anno in media va da 1,5 a 2 euro al chilo, ma anche il doppio se sbucciata e tagliata. A ridurre la disponibilità di prodotto pugliese nel 2023 sono state le anomalie climatiche con il caldo fuori stagione che si sta protraendo anche in autunno - rileva la Coldiretti Puglia - ma anche per i repentini nubifragi che hanno pesato sullo sviluppo delle piantine e la formazione del frutto, pur se la qualità è fortunatamente salva.

Si tratta per la quasi totalità di prodotti destinati al consumo alimentare anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a scopi ornamentali o da competizione con esemplari che possono arrivare anche oltre i mille chili di peso. Accanto a varietà internazionali come l'Americana, la Butternut, l'Asterix, molti imprenditori agricoli - continua la Coldiretti regionale - sono impegnati nella conservazione di quelle tradizionali come la zucca Cappello del prete, la Berretta piacentina, la Mini Moscata, la Violina, la Moscata di Provenza, la Trombetta e la Delica della quale si utilizza tutto, dalle foglie ai fiori, dalla buccia ai semi oltre naturalmente la polpa.



