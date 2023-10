Auto sbanda e finisce in una scarpata, muore un 75enne

Un uomo di 75 anni, originario di Fiumicino, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100 tra la località San Basilio e il centro abitato di Mottola, in provincia di Taranto. L'auto della vittima, un'Alfa Giulia, per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada e, dopo aver sfondato il guard rail, è precipitata per qualche metro nella scarpata adiacente.

Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, squadre dell'Anas, i carabinieri e la Polizia locale per la gestione dell'emergenza e il ripristino della circolazione. A causa dell'incidente si registra un rallentamento del traffico sulla statale 100.



