Senior Italian: 'hole in one' e primo posto, Baker show

Inglesi ancora protagonisti in Puglia dove, al termine del secondo e penultimo round del Sergio Melpignano Italian Open, Peter Baker con uno score di 132 (64 68, -12) è rimasto da solo al comando della classifica e ora ha due colpi di vantaggio sul suo connazionale Andrew Raitt, con cui aveva chiuso in testa il primo giro, e sul sudafricano Keith Horne, entrambi 2/i con 134 (-10).

Al San Domenico Golf (par 72) di Savelletri di Fasano, nel quinto torneo dell'Italian Pro Tour 2023, inserito anche nel calendario del Legends Tour europeo, circuito riservato agli "over 50", ha invece perso terreno l'azzurro Emanuele Canonica, da 18/o a 21/o con 139 (68 71, -5) davanti ad un altro azzurro, Michele Reale, 31/o con 141 (70 71, -3). In ritardo Costantino Rocca, pioniere del golf italiano, solo 57/o con 149 (+5).

Intanto la gara a squadre, che si è svolta sulla distanza di 36 buche, è andata (con un punteggio di 251, -37) al "team Farrell" guidato dall'americano Clark Dennis, l'unico giocatore ad aver vinto consecutivamente, nel 2017 e nel 2018, il Senior Open. Al 2/o posto con 257 (-21) il "team Donadoni" di cui ha fatto parte proprio l'ex Ct della nazionale italiana di calcio che è rimasto in vetta (dopo 36 buche su un totale di 54) alla competizione riservata agli amateur con 80 punti stableford dov'è invece 7/o con 67 Christian Panucci. Al Senior Italian Open, Baker, che quest'anno ha già vinto tre gare sul Legends Tour, ha realizzato quattro birdie, due bogey e una 'hole in one' show alla buca 17 (par 3 di 190 metri) utilizzando un ferro 4.



