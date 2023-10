Lecce: D'Aversa 'Torino gara complicata ma stiamo bene'

"La squadra sta bene e siamo pronti per disputare una gara che si preannuncia complicata: ottima indicazione questa nell'affrontare una compagine come il Torino.

Come batterli? Spero di vederlo sul rettangolo verde domani. Non dobbiamo pensare di trovare un avversario in difficoltà, perché la classifica magari non è delle migliori, ma non dimentichiamo gli investimenti che hanno fatto ed i nomi che hanno in rosa.

Difendono uomo su uomo, e dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche: sarà necessario far bene sul piano personale, per sfruttare il fattore campo davanti al pubblico amico". Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa presenta così la sfida casalinga di domani contro il Torino.

In chiave formazione, con la gara di lunedì scorso a Udine ancora nelle gambe per qualche elemento, il tecnico giallorosso potrebbe riservare qualche sorpresa nell'undici iniziale. "E' chiaro che ragioniamo anche sull'ultima gara giocata - ammette D'Aversa - tenendo ben a mente qualche acciacco. Come è normale per me avere delle difficoltà nel dover fare delle scelte nel momento in cui i suoi ragazzi in settimana lavorano sempre bene.

L'importante è che chi non gioca si faccia trovare pronto, perché quando hai qualità ti bastano davvero pochi minuti per risolvere la gara. Comunque la formazione la deciderò come sempre domani mattina".

Alle porte subito dopo, e prima della trasferta contro la Roma, l'impegno di Coppa Italia contro il Parma. Ma l'allenatore del Lecce taglia corto sull'eventualità di far ruotare i suoi in ottica dei due incontri: "Questa gara al momento è lontana dai nostri impegni, ora dobbiamo pensare solo al Torino".



