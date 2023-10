Senior Italian Open: Raitt e Baker, inglesi in testa

In Puglia, parla inglese il primo round del Sergio Melpignano Senior Italian Open. A Savelletri di Fasano (Brindisi), al termine del giro d'apertura del torneo dell'Italian Pro Tour, inserito anche nel calendario del Legends Tour europeo, Andrew Raitt e Peter Baker con uno score di 64 (-8) colpi condividono la vetta della classifica.

Sul percorso del San Domenico Golf (par 72), Baker, numero 1 della 'money list' del Legends Tour, circuito riservato agli "over 50", si è reso protagonista con una prova 'bogey free' avvalorata da un eagle e sei birdie. Un eagle, sette birdie e un bogey, invece, per Raitt. A tallonarli, in 3/a posizione con 65 (-7), ecco un altro favorito della vigilia, il brasiliano Adilson Da Silva che, come Baker, vanta già tre successi nel 2023.

Tra gli azzurri, Emanuele Canonica, 18/o con 68 (-4), si è distinto come miglior azzurro del primo giro. Sesto nel 2022, terzo nel 2021, Canonica ha realizzato cinque birdie, con un bogey. Dietro di lui ecco invece Michele Reale, 34/o con 70 (-2). Più indietro Costantino Rocca, pioniere del golf azzurro, 53/o con 74 (+2). Sul 'green', con quasi tutti i migliori giocatori di categoria, anche personaggi del mondo del calcio come Roberto Donadoni e Christian Panucci. Il primo, ex Ct della nazionale italiana, si è distino come top amateur del primo round. Il torneo, che si disputa sulla distanza di 54 buche (18 al giorno), senza taglio, mette in palio 300.000 euro di cui 45.000 andranno al vincitore.



