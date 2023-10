Falsi incidenti stradali a Foggia, 4 arresti, 2 sono avvocati

Quattro persone, tra cui due avvocati, sono stati arrestate a Foggia nell'ambito di un'inchiesta su presunti falsi incidenti stradali. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, nei confronti delle quattro persone è stata eseguita dalla Polizia. I quattro sono accusati di falsità materiale ed ideologica, false attestazioni a pubblico ufficiale, fabbricazione di documenti falsi e false testimonianze. Nei confronti di un quinto indagato è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, svolta dagli investigatori della Squadra Mobile, è stata avviata dopo la segnalazione di un pubblico ufficiale.

Secondo l'accusa i due avvocati avrebbero assoldato altri tre soggetti convincendoli, dietro retribuzione, a rendere false dichiarazioni al pubblico ufficiale in merito alla loro identità e a incidenti stradali mai avvenuti, presentando anche falsi documenti. In questo modo avrebbero ottenuto sui propri conti correnti risarcimenti liquidati da Giudici di Pace per sinistri stradali inesistenti, secondo quanto poi emerso dalle indagini.

Nel corso dell'attività investigativa sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari anche ai supporti informatici degli indagati e sarebbero emersi ulteriori indizi di colpevolezza.



