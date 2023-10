Confiscati beni per 600mila euro a boss foggiano latitante

Beni del valore di circa 600mila euro sono stati confiscati al boss di Vieste (Foggia) Marco Raduano, condannato definitivamente a 19 anni di carcere per reati di mafia ed evaso dal carcere di Badu 'e Carros (Nuoro) il 24 febbraio scorso. L'operazione è stata svolta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari su richiesta della Procura generale della Repubblica: il provvedimento è stato emesso dalla II sezione penale della Corte d'Appello.

Come hanno ricostruito gli inquirenti al termine di un'indagine iniziata nel 2007 e terminata nel 2022 Raduano "ha accumulato un ingente patrimonio derivante dallo svolgimento delle attività illecite e goduto di un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi leciti dichiarati". Nel corso delle indagini sono stati analizzati contratti di compravendita di case e auto, oltre ad altri atti pubblici che hanno interessato tutto il nucleo familiare del boss "verificando poi, per ogni transazione, le connesse movimentazioni finanziarie sottostanti alla creazione della provvista economica", hanno aggiunto i finanzieri.



