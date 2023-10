Trovato morto un 19enne sotto un cavalcavia a Taranto

Un 19enne è stato trovato morto in serata a Taranto nella zona del terminal bus, sotto un cavalcavia. Si tratta di un uomo originario del Bangladesh. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Sull'accaduto c'è il massimo riserbo, anche sulla natura delle ferite presenti sul corpo.

Il 19enne, secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi lanciato nel vuoto o essere stato colpito con un'arma da taglio prima di precipitare. Gli operatori sanitari del 118 giunti in seguito alla richiesta di soccorso di alcuni passanti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona.



