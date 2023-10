Medico 91enne prende la 15esima laurea a Foggia, 'ora mi fermo'

Leonardo Altobelli, a 91 anni, indosserà per la 15esima volta la "corona di alloro". Domani pomeriggio, presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Foggia, diretto dalla professoressa Donatella Curtotti, conseguirà la 15esima laurea. Questa volta in criminologia nel corso di Scienze investigative, una delle innovazioni dell'ateneo foggiano, dove ha già conseguito il titolo accademico. Di Troia, nel Foggiano, cittadina che ha anche amministrato come sindaco nel 1984, nella vita è stato medico di base fino all'età di 70 anni.

Una carriera lunghissima, durante la quale ha arricchito il suo percorso di studi, rendendolo variegato, con un mosaico di lauree anche in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia, Biotecnologie, Archeologia e un master in criminologia. Non solo: nel suo curriculum universitario vanta anche 7 diplomi in medicina sociale, medicina dello sport, diritto sanitario e tutor di medicina generale, solo per citarne alcuni.

"Sono lo studente più anziano del mondo, ma ora, dopo questa laurea mi fermo, perchè vorrei lasciare a future memorie quello che ho fatto e perchè l'ho fatto" - spiega all'ANSA Leonardo Altobelli. "Mi dedicherò alla scrittura. Ai giovani dico di amare tutto ciò che fanno. Di abbracciare il proprio lavoro, e di farlo con il sorriso e la calma. Lo studio mi ha sempre appassionato. Per questo mi definisco uno 'studente del mondo'"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA