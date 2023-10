Bari capitale della cucina con la Festa nazionale del cuoco

Da domani a giovedì 26 ottobre Bari diventa la "capitale" della cucina italiana. Prende, infatti, il via la Festa nazionale del cuoco 2023 che quest'anno è ospitata proprio in Puglia. L'iniziativa, organizzata dalla Federazione italiana cuochi, dall'Unione regionale cuochi di Puglia e dall'Associazione cuochi baresi, è stata presentata questa mattina alla presenza, fra gli altri, del direttore generale del dipartimento Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, della consigliera regionale con delega alla Cultura, Grazia Di Bari, e del presidente regionale dell'Unione cuochi, Salvatore Turturo.

Nel capoluogo pugliese saranno presenti 19 delegazioni regionali con circa 600 cuochi e sette delegazioni estere di Europa, Stati Uniti, Brasile, Australia e Paesi Baltici. Saranno inoltre coinvolti gli istituti professionali alberghieri della Puglia e della Basilicata con la partecipazione attiva dei ragazzi alle attività di formazione, oltre a tutti gli operatori del comparto enogastronomico: i consorzi dell'agroalimentari, le masserie didattiche, le città dell'olio, le cantine con le strade del vino, gli operatori della ristorazione e del comparto alberghiero, le filiere produttive dell'acquacoltura certificata.

Si comincia domani con l'inaugurazione e la grande parata con centinaia di cuochi in divisa bianca nel cuore del borgo antico di Bari, con partenza da piazza del Ferrarese alle 16 e arrivo nella basilica di San Nicola alle 17. Il giorno successivo i professionisti si soffermeranno sulla formazione e sul racconto del territorio pugliese. Il 26 ottobre, infine, è prevista la visita a Castel del Monte, Trani, Locorotondo e Martina Franca.





