Tromba d'aria nel Salento, danneggiato campo sportivo

Una perturbazione con pioggia battente e vento forte si è abbattuta nella tarda serata di ieri fino a notte a Lecce e in molti comuni del Salento. La zona più colpita è quella intorno a Maglie. Nella vicina Cursi il passaggio di una tromba d'aria ha provocato la caduta di alberi e diversi muri di cinta sono crollati in alcuni casi su auto in sosta, danneggiate anche abitazioni private. Non si registrano feriti. L'area più colpita quella del campo sportivo: la struttura risulta compromessa e la partita di prima categoria tra la squadra di casa e il Sava in programma sarà rinviata.





