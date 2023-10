Emma, il ricordo del padre e l'appello a sostenere l'Admo

Il ricordo del padre, Rosario Marrone, morto a 66 anni un anno fa per una leucemia, e l'appello a sostenere l'Admo, l'associazione donatori di midollo osseo: ospite a Domenica in, Emma si è raccontata a cuore aperto.

"La cosa che devo ancora curare, che devo ancora sistemare, che mi ha devastato più della morte stessa, è stato vedere il mio supereroe, bello, grande, diventare sempre più piccolo, sempre più sofferente e sentirmi inerme davanti a tutto questo", ha detto la cantante nell'intervista con Mara Venier. "Avrei fatto di tutto per lui, ma non potevamo fare niente e quindi questo mi ha fatto molto male, vedere mio padre stare così tanto male, soffrire tanto". "Purtroppo - ha spiegato - ci sono leucemie più curabili, meno violente, probabilmente nel caso di mio padre c'è stato un concatenarsi di eventi che hanno reso impossibile la salvezza, la vittoria della vita".

Emma ha lanciato così un appello a sostenere l'Admo: "Andate sul sito e informatevi su come diventare donatori. È strano che in un Paese empatico come l'Italia ci sia poca conoscenza su questi temi: è una cosa così bella che potete fare per voi stessi ma anche per gli altri, mi raccomando, diventate donatori".

A papà Rosario, ha raccontato poi, Emma ha "promesso molte cose e le sto realizzando, non è passato un giorno che non gli abbia detto 'ti amo, buonanotte papà'. Ci sentivamo sette, otto volte al giorno, sempre, e sono stata con lui fino all'ultimo, quindi non ho rimpianti", ha concluso.



