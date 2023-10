Comunali: a Foggia seggi aperti, si sceglie il sindaco

Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 22 ottobre, e dalle 7 alle 15 domani, lunedì 23 ottobre, per l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Foggia. Dopo quasi due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, Foggia torna al voto. Cinque i candidati che concorrono alla carica di primo cittadino per oltre 700 candidati consiglieri. Sono chiamati alle urne 119.751 elettori (56.792 uomini e 62.959 donne). Le sezioni allestite sono complessivamente 147.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco è fissato nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 novembre. Saranno eletti 32 consiglieri. Alle 12 è prevista la prima rilevazione dell'affluenza. Nel 2019, a quell'ora, aveva votato il 20,64% degli aventi diritto. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno domani subito dopo la fine delle votazioni e l'accertamento del numero dei votanti.



