Tentata rapina a camionista, ma tir sbanda e si schianta su auto

Un camionista di 43 anni di nazionalità filippina è stato vittima di un tentativo di rapina avvenuto alle porte di Bitonto, nel Barese, questa mattina.

Secondo quanto emerso finora, l'uomo stava viaggiando verso nord sulla tangenziale di Bari quando avrebbe preso lo svincolo per Santo Spirito forse sbagliando strada. All'ingresso di Bitonto, sarebbe stato bloccato da un'auto a bordo della quale c'erano almeno quattro persone incappucciate e armate. Due di loro, nel tentativo di rapinare il camionista, hanno raggiunto la cabina del tir che trasportava materiale plastico. Il mezzo pesante ha però sbandato finendo contro un'auto.

Il gruppo è fuggito liberando l'autotrasportatore mentre i passeggeri della vettura contro cui è finito il tir, non hanno riportato ferite. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di Stato.



